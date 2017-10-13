У КМДА пройшла зустріч з авторами проектів "громадського бюджету"

Громадський бюджет дозволяє побудувати ефективну модель комунікації між владою та містянами. Про це під час зустрічі з авторами проектів цьогорічного Бюджету участі заявив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс, повідомляє прес-служба столичної влади.

Він переконаний: обидві сторони вже зробили відчутні перші кроки у цьому напрямі.

«Коли ми тільки починали Громадський бюджет, було важливо сформулювати базову модель, найбільш ефективну саме для нашого міста. І вже зараз я з упевненістю можу сказати, що нам це вдалося», – підкреслив Пліс.

За його словами, збільшена сума, яку місто виділяє на проекти – лише частина змін.

«Головне – що з одного боку ми маємо ініціативних містян, серед яких є не тільки молодь, а з іншого – нас, владу, яка готова бути інструментом, реалізовувати та сприяти реалізації проектів. Це означає, що у підсумку вигоду отримає, передусім, місто. Завдяки цій співпраці та взаємодії воно справді має шанси стати кращим і комфортнішим», – зауважив Пліс.

У КМДА нагадали, що голосування за проекти відбувається виключно в електронний спосіб, що дозволяє гарантувати повну впевненість у чесності результатів голосування. Кожен киянин має 5 голосів, якими може скористатися у будь-який із можливих способів, а команди проектів зможуть звернутись до своїх прихильників із електронними листами після завершення голосування та продовжити розвиток груп прихильників своїх проектів.

Детальніше прочитати можна на офіційному сайті Громадського бюджету або у Facebook-групі «Спільно».