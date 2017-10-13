Кличко дав старт початку опалювального сезону в Києві

Із понеділка, 16 жовтня, у житлові будинки столиці розпочнуть подавати тепло. Відповідне розпорядження КМДА підписав Київський міський голова Віталій Кличко.

Так, розпочати опалювальний сезон доручено теплопостачальним підприємствам і організаціям незалежно від форм власності за умови готовності систем теплоспоживання:

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– у житлові будинки незалежно від форм власності та відомчої належності відповідно до графіків, розроблених та погоджених Департаментом житлово-комунальної інфраструктури КМДА, або раніше, якщо протягом 3-х діб середня добова температура зовнішнього повітря не перевищуватиме +8 градусів С;

– в адміністративні будівлі підприємств, установ і організацій – за заявками їхніх керівників.

Нагадаємо, що 9 жовтня в столиці почали підключати до тепла заклади бюджетної сфери – школи, дитсадки, лікарні, установи соціального захисту тощо.​