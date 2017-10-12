Кличко розказав, шо потрібно зробити для зникнення заторів на дорогах Києва​

Є кілька шляхів вирішення проблеми заторів у столиці. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу “Прямий”.

Читайте такожКиїв потерпає від заторів (карта, відео)“По-перше, треба навести лад з паркуванням. Не таємниця, що часто узбіччя вулиць зайняті припаркованими автомобілями з обох боків. Іноді водії кидають автівки, перекриваючи дві смуги руху. Хочу нагадати, що вже 2 роки Верховна Рада не може ухвалити закон про паркування. І досі ми не маємо права евакуйовувати автомобілі, виписувати штрафи безвідповідальним водіям, які кидають автівки на проїжджій частині чи тротуарі. Ми сподіваємося, що в другому читанні закон таки проголосують”, - зауважив Кличко.

Іншим аспектом є будівництво перехоплюючих паркінгів на в’їздах у столицю. “Можу сказати з власного досвіду, бо багато часу прожив у США та Німеччині: у центр міста приїхати не так просто, і люди залишають автівки на перехоплюючих паркінгах і доїжджають до центру на громадському транспорті. Чому вони це роблять? Вони розуміють, що поставити автомобіль в центрі в паркінгу буде коштувати набагато дорожче. Чим далі від центру – тим дешевше. Більше того, за порушення правил паркування штрафи достатньо високі. Ми, впевнений, до цього прийдемо, це питання наступних років”, - наголосив мер.

По-третє, столична влада разом зі Світовим банком вивчає організацію ефективних маршрутів громадського транспорту, який зможе перевозити набагато більше пасажирів, не завантажуючи вулиці. “Сюди варто віднести і скасування маршруток, які перевозять значно менше пасажирів, ніж автобуси та тролейбуси, але створюють навантаження на дороги”, - підкреслив мер.

Ще однією причиною утворення заторів, на думку Кличка, є велика кількість транзитного транспорту. “У нас всі міста побудовані таким чином, що транспорт, який прямує через місто, повинен проїжджати через центр, створюючи додаткове навантаження та погіршуючи екологічну ситуацію. Це питання ми вирішуємо і працюємо за Київською обладміністрацією над тим, щоб Велика Окружна була добудована. Це зменшить навантаження на наші вулиці”, - сказав Кличко.