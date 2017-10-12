У Києві перейменували Інтернаціональну площу

У Києві Інтернаціональну площу, що розташована у Подільському та Шевченківському районах, перейменовано на честь українського дисидента-правозахисника, літературознавця і перекладача Валерія Марченка.

Читайте такожУ Києві перейменували Московську площуЯк передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення підтримала більшість депутатів на засіданні сесії Київради.

Загалом Київрада ухвалила низку рішень стосовно перейменувань у рамках закону про декомунізацію, а також з метою повернення історичних назв, найменувань нових вулиць міста.

Так, Київрада перейменувала провулок Горького в Голосіївському районі на провулок Бориса Шахліна, Дніпропетровське шосе – на Дніпровське. Вулиця Ярослава Галана у Солом’янському районі стала вулицею Августина Волошина, а вулиця Дніпропетровська - вулицею Новокодацькою.

Вулиця Тимофія Шамрила у Шевченківському районі тепер носитиме назву Парково-Сирецька, вулиця Ежена Потьє – Антона Цедіка.

Провулок Краснодонський та вулицю Краснодонську у Солом’янському районі перейменовано на провулок Кучмин Яр і вулицю Кучмин Яр. Це історична назва місцевості, пояснив доповідач, заступник голови КМДА Олексій Резніков. У цьому ж районі вулиця Лебедєва-Кумача перейменована на вулицю Миколи Голего, а вулиця Соціалістична стала вулицею Левка Мацієвича.

Вулицю Красноводську у Подільському районі перейменовано на Хотинську, а вулицю Миколи Лебедєва у Дніпровському районі – на Юрія Поправки.

Вулицю Дніпродзержинську у Дарницькому районі названо тепер Кам’янською.

Крім того, 15 нових вулиць у Десняському районі отримали назви: Івана Рогача, Ореста Чемеринського, Павла Филиповича, Михайла Білинського, Василя Біднова, Роберта Конквеста, Родини Вороних, Ярослави Стецько, Григорія Косинки, Владлена Кузнецова, Леся Танюка, Євгена Плужника, Дмитра Загула, Іси Мунаєва, Степана Витвицького.

Отримали назви 24 нові вулиці в Голосіївському районі: Остапа Вересая, Назарія Яремчука, Віктора Зарецького, Бориса Матюшенка, Володимира Науменка, Андрія Ніковського, Сергія Остапенка, Олександра Осецького, Миколи Левитського, Валентина Отаманського, Миколи Рябовала, Максима Славинського, Михайла Петренка, Олександра Удовиченка, Анатолія Кенгія, Ігоря Диченка, Бориса Тена, Князя Вітовта, Сергія Шелухіна, Андрія Меленського, Артемія Веделя, Володарська, Григорія Голоскевича, Феодосія Печерського.