Не витримав навали пасажирів: у центрі Києва тролейбус "сів" днищем на дорогу (фото)

На Майдані Незалежності в Києві сталося перевантаження тролейбуса через велику кількість пасажирів. До нього зайшло стільки людей, що він просто "сів" днищем на дорогу, передає Главком.

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Водій попросив пасажирів вийти, щоб розвантажити тролейбус. Близько десятка людей вийшло, але в той же час інші відмовилися. Після цього тролейбус рушив.

Раніше у Києві на вул. Сирецькій тролейбус виїхав з Куренівського депо і, не гальмуючи, врізався в стіну житлового будинку.