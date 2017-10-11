Не витримав навали пасажирів: у центрі Києва тролейбус "сів" днищем на дорогу (фото)
15:00, 11 жовтня 2017Київ
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Щоб тролейбус рушив, довелося вийти частині пасажирів.
Тролейбус був перевантажений / фото Главком
На Майдані Незалежності в Києві сталося перевантаження тролейбуса через велику кількість пасажирів. До нього зайшло стільки людей, що він просто "сів" днищем на дорогу, передає Главком.
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Водій попросив пасажирів вийти, щоб розвантажити тролейбус. Близько десятка людей вийшло, але в той же час інші відмовилися. Після цього тролейбус рушив.
фото Главком
Раніше у Києві на вул. Сирецькій тролейбус виїхав з Куренівського депо і, не гальмуючи, врізався в стіну житлового будинку.
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