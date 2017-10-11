Не витримав навали пасажирів: у центрі Києва тролейбус "сів" днищем на дорогу (фото)

15:00, 11 жовтня 2017
Київ
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Щоб тролейбус рушив, довелося вийти частині пасажирів.

Тролейбус був перевантажений / фото Главком

На Майдані Незалежності в Києві сталося перевантаження тролейбуса через велику кількість пасажирів. До нього зайшло стільки людей, що він просто "сів" днищем на дорогу, передає Главком.

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Водій попросив пасажирів вийти, щоб розвантажити тролейбус.  Близько десятка людей вийшло, але в той же час інші відмовилися. Після цього тролейбус рушив.

фото Главком

Раніше у Києві на вул. Сирецькій тролейбус виїхав з Куренівського депо і, не гальмуючи, врізався в стіну житлового будинку

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Теги: #перевантажений тролейбус#у Києві приліг тролейбус