На День захисника України в Києві пройде багатотисячний марш слави УПА

В Києві на День захисника України, 14 жовтня, відбудеться марш слави Української повстанської армії (УПА). Як повідомили УНІАН у Департаменті суспільних комунікацій Київської міської державної адміністрації, згідно із заявкою київської міської організації ВО «Свобода», анонсовано також мітинг та концерт до 75-ї річниці створення УПА, з нагоди свята Покрови і Дня захисника України. Заявлена участь в заході 20 тис. осіб.

Читайте такожНа Тернопільщині напередодні свята Покрови відкриють 200 меморіальних дошок з іменами воїнів УПАЯк повідомляється на офіційному сайті партії «Свобода», відзначити 75-річчя створення Української повстанської армії в столиці зберуться активісти «Свободи», «Національного корпусу», «Правого сектора» та інших націоналістичних організацій. По завершенні маршу ‒ святковий концерт за участі гурту «Кому Вниз».

Згідно із заявкою, переданою до КМДА, маршрут маршу: бульвар Шевченка – вулиця Хрещатик – Майдан Незалежності – вулиця Сагайдачного – Контрактова площа.

Святкування проходитиме з 15.00 до 19.00.

Також цього дня, згідно з заявками, поданими до КМДА, на Софійській площі відбудеться урочисте складання військової присяги ліцеїстами Київського військового ліцею ім. І. Богуна (з 8.30 до 10.30).

На Михайлівській площі та Трухановому острові громадська організація «Всеукраїнське об'єднання «Ветерани за Україну» проведе спортивний захід до Дня захисника України Military camp.

У парку «Перемога» громадська спілка «Центр національно-патріотичного виховання» організує «Козак-квест» та концерт.

З 12.00 до 17.00 на Контрактовій площі та у сквері Петра Сагайдачного громадське об'єднання «Україна, Воля. Життя» організовує майстер-класи та концерт до Дня захисника України.

На вул. Хрещатик (від вул. Прорізна до вул. Богдана Хмельницького) буде встановлено сцену та організовано святкування з 14.00 до 17.00. Організатори заходу - КМДА спільно з Асоціацією діячів естрадного мистецтва України.