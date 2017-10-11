Кличко: ми плануємо, що на лінії швидкісного трамвая курсуватимуть тільки трамваї PESA 5-го покоління

Лінію швидкісного трамвая в столиці планують укомплектувати виключно сучасними трамваями. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у ефірі телеканалу «NewsOne».

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«Ми закуповуємо польські трамваї PESA 5-го покоління зі 100% низькою підлогою, кондиціонерами, Wi-Fi, вони мають тихий хід. Мене часто питають, чому ми закуповуємо саме польські трамваї, коли є вітчизняний виробник, - сказав Віталій Кличко. - Поляки пропонують перспективну співпрацю. Зараз ми закуповуємо трамваї і вони спочатку запустять сервісний центр, а згодом – підприємство із крупногабаритної збірки трамваїв у нашому місті. А це - і робочі місця, і транспорт, вироблений у Києві, і його якісне обслуговування. Цей напрям дуже важливий для нас», - наголосив мер столиці.

За словами Віталія Кличка, нові трамваї уже найближчими місяцями вийдуть на маршрути. У планах столичної влади – повністю укомплектувати рухомий склад на лінії швидкісного трамвая виключно сучасними трамваями 5-ого покоління.