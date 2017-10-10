Кличко повідомив про плани капітального ремонту Дарницької площі весною 2018 року

Наступного року в Києві капітально відремонтують Дарницьку площу та низку інших дорожніх об’єктів. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції Дарницької площі, передає прес-служба КМДА.

Віталій Кличко нагадав, що остання реконструкція площі виконувалась рівно 30 років тому – у 1987-му році.

«Із того часу один із найбільш завантажених транспортних вузлів Лівого берега, через який щодня їздять тисячі автомобілів, не ремонтували. Усі ви бачите, що зараз площа потребує капітального ремонту», – сказав мер столиці.

Він зауважив, що основні роботи розпочнуться навесні 2018 року і триватимуть 2-3 місяці. Площа покриття об’єкта разом із тротуарами складає майже 28 тисяч квадратних метрів. Орієнтовна ж вартість виконання робіт із капітального ремонту – близько 63 млн грн.

«Повністю оновлені будуть, окрім проїжджої частини, тротуари, пішохідні переходи, обладнане сучасне освітлення, огорожа», – сказав Віталій Кличко.

Окрім того, наголосив міський голова, вже завтра на Дарницькій площі розпочнеться демонтаж незаконно встановлених МАФів. Усього демонтажу підлягають 76 споруд.

«Вже наступного року Дарницька площа повинна виглядати сучасно і відповідати європейським стандартам. Вона має змінитися кардинально. І тут повинен бути сквер. Не повинно бути МАФів, які псують зовнішній вигляд і заважають пішоходам», – сказав Віталій Кличко.

Він також зауважив, що завдання столичної влади – щоб у Києві були дороги і транспортні розв’язки європейської якості. Мер нагадав, що цьогоріч заплановано капітально відремонтувати 300 км столичних доріг і проїздів.

«Вже виконано з цього плану понад 70 відсотків. Я сподіваюся, що погодні умови не завадять виконати всі заплановані роботи», – сказав столичний голова.

Він зауважив, що зараз тривають інтенсивні ремонтні роботи, зокрема, на вул. Олени Теліги, Набережному шосе, вул. Володимирській. При цьому, гарантійний термін нових доріг – 5 років. Віталій Кличко також нагадав, що столична влада підписала меморандум із міжнародною незалежною організацією, яка зможе перевірити співвідношення між вкладеними грошима і якістю робіт на тих дорогах, які капітально ремонтуються у Києві. Він підкреслив, що відповідність якості шляхів вартості дорожніх робіт буде моніторити міжнародна ініціатива CoST, і – що важливо – інформуватиме про це громадськість.

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Віталій Кличко також наголосив, що наступного року планується розпочати роботи з будівництва та реконструкції ще низки об’єктів.

Зокрема це:

- транспортна розв’язка на перетині б-ру Перова – просп. В. Маяковського з просп. Генерала Ватутіна;

- транспортна розв’язка на примиканні вул. Старонаводницької та вул. Лаврської до б-ру Дружби Народів (площа Героїв Великої Вітчизняної війни);

- транспортна розв’язка на перетині б-ру Академіка Вернадського – вул. Академіка Єфремова з просп. Академіка Палладіна у Святошинському районі.

У 2018 році в столиці продовжать роботи з будівництва (реконструкції) вул. Сім’ї Кульженків (вул. Дегтяренка Петра), на ділянці від вул. Лугової до Великої Кільцевої дороги; реконструкція просп. Миколи Бажана. А також продовжиться капітальний ремонт Набережного шосе на ділянці від мосту Метро до Поштової площі; вул. О. Теліги; вул. Алма-Атинської від вул. Празької до вул. Літинської; транспортної розв’язки на перетині вул. Гната Юри з вул. В. Покотила (вул. Картвелішвілі). Продовжиться капітальний ремонт шляхопроводу на перетині просп. Космонавта Комарова з бульваром В. Гавела та шляхопроводу на перетині вул. О. Теліги з вул. Кирилівською.

Раніше стало відомо, що Кличко анонсував будівництво пішохідного мосту від арки Дружби народів до Володимирської гірки.