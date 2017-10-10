У КМДА пояснили, як відбуватиметься запуск тепла у будинки киян

Запуск тепла у житлові будинки столиці відбуватиметься за визначеним графіком, якого вимагає технологія безпечного й стабільного старту опалювального сезону – протягом 7-10 днів. Це необхідно для того, щоб система теплозабезпечення працювала збалансовано і ми уникли підвищеної аварійності під час запуску тепла. Про це в ефірі телеканалу «112» заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Читайте такожУ Києві починають підключати тепло в школи, лікарні і дитсадки«Підключення житлового фонду розпочнеться після того як середньодобова температура протягом трьох днів складатиме нижче +8 градусів. І на старті опалювального періоду необхідно дотримуватися встановленого технологічного графіка. Київ має одну з найбільших систем централізованого теплозабезпечення в Європі. Для запуску теплоносія в більш як 2,6 тисячі кілометрів теплових мереж, понад 11 тисяч багатоквартирних будинків необхідно до 10 днів. У минулому намагання деяких чиновників шляхом адміністративних рішень за 2-3 дні розпочати опалювальний період призводили до збільшення кількості гідравлічних ударів і пошкодження теплових мереж. Тому, враховуючи високий рівень зношеності трубопроводів у Києві, ми повинні забезпечити поступове входження в сезон опалення», – зазначив він.

За словами Петра Пантелеєва, з 9 жовтня у столиці розпочали подачу теплоносія в лікарні, дитячі садки та школи. Підключення цих закладів здійснюється за заявками їхніх адміністрацій.

Також посадовець повідомив, що 100% житлових будинків, що обслуговуються комунальними ЖЕДами, отримали акти готовності.

«Є певна кількість будинків внутрішньої самоорганізації – ОСББ та ЖБК, які ще в процесі отримання документів. Але місто активно включається в цей процес, аби всі будівлі отримали тепло вчасно», – сказав заступник голови КМДА.