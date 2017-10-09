Кличко: Німеччина дасть 180 тисяч євро на полігон відходів

Німеччина виділяє Києву 180 тисяч євро технічної допомоги для розробки техніко-економічного обґрунтування з підвищення безпеки експлуатації полігону твердих побутових відходів № 5 у Підгірцях. Про це йшлося під час зустрічі мера Києва Віталія Кличка з делегацією федерального міністерства довкілля, охорони природи, будівництва та безпеки ядерних реакторів Німеччини на чолі з державним секретарем Ґунтером Адлером, передає КМДА.

«Ми дуже вдячні німецькій стороні за допомогу, яку отримує Україна та Київ зокрема. Питання щодо підвищення безпеки використання полігону в Підгірцях назріло вже давно. І потребує негайного вирішення, щоб не дійшло до ситуації, в якій опинився цього року Львів», – наголосив міський голова.

Уряд Німеччини виділяє допомогу Києву у 180 тисяч євро, які використають для розробки техніко-економічного обґрунтування щодо підвищення безпеки експлуатації полігону ТПВ у Підгірцях.

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У свою чергу Ґунтер Адлер підкреслив, що українська столиця та німецьке міністерство повинні знаходити нові напрями розвитку співпраці, щоб допомагати не лише киянам.

«Наша співпраця має стати зразком для інших українських міст, яким ми готові допомагати та ділитися технологіями», – наголосив Ґунтер Адлер.

Під час зустрічі сторони обговорили низку інших інфраструктурних проектів, перспективних для реалізації у Києві за допомоги федерального міністерства. Серед іншого, німецька сторона може надати Києву напрацьовану модель утеплення житлових будинків, що допоможе мешканцям суттєво економити на опаленні.

Як відомо, з 2018 року українців змусять сортувати сміття.