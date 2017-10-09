У Києві починають підключати тепло в школи, лікарні і дитсадки

​Із 9 жовтня у Києві розпочинається опалювальний сезон у закладах бюджетної сфери. Про це під час прес-брифінгу повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Міський голова Віталій Кличко підписав розпорядження Київської міської державної адміністрації від 06.10.2017 року №1235 «Про теплозабезпечення об’єктів соціальної сфери».

«Ми розпочинаємо опалювальний сезон у закладах бюджетної сфери – школах, дитсадках, лікарнях, установах соціального захисту тощо. Підключення здійснюватиметься за заявками адміністрацій цих закладів», – сказав Петро Пантелеєв.

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Він зазначив, що підключення житлових будинків здійснюватиметься тоді, коли середньодобова температура зовнішнього повітря становитиме нижче +8 градусів за Цельсієм протягом трьох діб підряд.

«Ми повинні підходити зважено до питання підключення опалення у будинках, зважаючи на вартість цієї послуги для жителів столиці. Ми керуємося офіційним джерелом інформації – прогнозом Українського гідрометцентру. Поки що середня фактична температура становить вище +8 градусів», – зазначив заступник голови КМДА.