Кличко передав символічний ключ від Театру на Подолі його директору Малахову

Мер Києва Віталій Кличко під час церемонії відкриття Київського академічного драматичного Театру на Подолі передав символічний ключ від театру його директору Віталію Малахову. Ключі міському голові передали меценати - корпорація Рошен. Участь у відкритті театру взяли президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною.

"Я вітаю всіх - киян, митців і театральну громадськість, - з тим, що в столиці відкривається новий театр. Новий за технологічними можливостями, за організацією простору, зручністю для глядача. Це справді перший театр подібного рівня в Києві. Те, що я тут бачив, - відповідає світовим стандартам", - зазначив Віталій Кличко.

Він зазначив, що театр на Подолі був одним з довгобудів столиці.

"Правда, трохи молодшим за Подільсько-Воскресенський міст", - пожартував Кличко. І подякував меценатам за співпрацю, за розуміння своєї соціальної відповідальності.

Мер Києва зазначив, що було багато суперечок в суспільстві щодо фасаду приміщення: комусь він не сподобався, а комусь навпаки - сподобався. Через це відкриття трохи затягнулося.

"Але, я переконаний, всі суперечки щодо театру на Подолі припиняться, коли тут почнуться вистави", - наголосив Віталій Кличко.

Також у коментарі журналістам мер зазначив, що робоча група, яка була створена і працювала разом з представниками громади, знайшла компромісне рішення і звернулася за експертизою об‘єкту. Зараз ця робоча група також напрацьовує рішення щодо співпраці меценатів і громади в майбутньому.

Київський міський голова зазначив, що театр на Подолі - це новий майданчик у Києві не тільки для українських акторів, а й для гастролей театральних труп світового рівня, для проведення фестивалів та інших заходів.