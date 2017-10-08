У Києві сьогодні через марафон перекриють десятки вулиць (список)

У Києві 8 жовтня у зв'язку з проведенням міжнародного марафону «Wizz Air Kyiv City Marathon» буде обмежено рух транспорту.

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Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, нагадуючи, що спортивно-масовий захід буде проходити 8 жовтня з 08:00 до 17:00.

Цього року в Київському міжнародному марафоні заплановано зібрати понад 10 тисяч любителів бігу з 55 країн світу.

Обмеження руху транспортних засобів вулицею Хрещатик (від вулиці Михайлівської до вулиці Прорізної) діє з 06:00 7 жовтня до 22:00 8 жовтня.

Крім того, 8 жовтня буде обмежено рух транспорту за маршрутом марафону відповідно до часового графіка:

Європейська площа та вулиця Михайла Грушевського ‒ з 08:30 до 15:00;

Петрівська алея та Паркова дорога ‒ з 08:00 до 11:50 та з 13:40 до 14:20;

алея Героїв Крут ‒ з 08:00 до 10:30;

вулиця Лаврська, вулиця Запечерна, міст Патона, проспект Возз’єднання ‒ з 08:30 до 11:00;

бульвар Дружби народів ‒ з 08:30 до 11:30;

Либідська площа ‒ з 09:30 до 11:30;

вулиця Велика Васильківська ‒ з 09:30 до 15:00;

Володимирський узвіз ‒ з 09:30 до 13:00;

вулиця Петра Сагайдачного, Контрактова площа, вулиця Костянтинівська, вулиця Притисько-Микільська, вулиця Хорива, вулиця Верхній Вал, вулиця Нижній Вал, вулиця Почайнинська, вулиця Введенська, вулиця Волоська, вулиця Оболонська, вулиця Межигірська ‒ з 09:50 до 13:00;

вулиця Глибочицька, вулиця В’ячеслава Чорновола – з 09:50 до 13:40;

вулиця Золотоустівська, вулиця Павлівська, вулиця Володимира Винниченка, вулиця Обсерваторна, вулиця Січових Стрільців ‒ з 10:10 до 13:40;

Львівська площа, вулиця Велика Житомирська, вулиця Володимирська, вулиця Десятинна, Михайлівська площа, коло біля Михайлівського Золотоверхого монастиря, вулиця Трьохсвятительська, Володимирський проїзд, Софійська площа ‒ з 10:10 до 14:00;

бульвар Тараса Шевченка, площа Перемоги, проспект Перемоги ‒ з 10:20 до 14:40;

вулиця Саксаганського ‒ з 10:20 до 14:50;

вулиця Жилянська ‒ з 09:30 до 15:00.

Як повідомляють в КМДА, відповідні зміни буде внесено у роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту, маршрут яких проходить вулицями, де триватиме марафон.

Зокрема, 8 жовтня з 08:00 до закінчення заходу передбачено тимчасове призупинення та за необхідності скорочення руху тролейбусів маршрутів №№ 1, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 33, 38, 40, 43, 50, трамваїв маршрутів №№ 12, 14, 18, 19 та автобусів маршрутів №№ 5, 20, 24, 51, 55, 62, 72, 114, 115, 119.

На зазначений час також буде внесено зміни у рух:

тролейбусів маршруту № 3 - буде організовано від Залізничного масиву до залізничного вокзалу «Південний» (орієнтовно з 09:30 до 15:00);

автобуси маршруту № 53 - курсуватимуть від Рибальського п-ву до ст. м.

«Тараса Шевченка» (орієнтовно з 10:00 до 13:00);

автобуси маршруту № 69 - курсуватимуть від вул. Литвиненко-Вольгемут до залізничного вокзалу «Південний» (орієнтовно з 09:30 до 15:00);

автобуси маршруту № 118 - курсуватимуть від ст. м «Чернігівська» до Дарницької площі (орієнтовно з 08:30 до 11:30) та від ст. м «Чернігівська» до ст. м «Палац Спорту» (з 11:30 до 15:00).