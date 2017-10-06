Суд скасував рішення Київської облради щодо "імпічменту" президента України

На позов голови фракції «Солідарність» у Київської обласної ради Руслана Кузьменка, Окружний адміністративний суд міста Києва, визнав протиправним Рішення Київської обласної ради сьомого скликання, щодо імпічменту Президента України. Про це повідомляється на сторінці фракції "Солідарність" у Київській обласній раді у Facebook.

У цьому рішенні йшлося про підтримку депутатського звернення фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Київській обласній раді VII скликання до Верховної Ради України щодо деяких питань правового урегулювання процедури усунення з поста Президента України в порядку імпічменту від 22 червня 2017 року № 325-15-VII.

Таким чином, згідно з постановою суду скасовано Рішення Київської обласної ради від 22 червня 2017 року № 325-15-VII.

Також депутати фракції «Солідарність» в Київської облраді зазначають, що «дотримання правових норм щодо прийняття рішень Київською обласною радою - обов'язкове для усього депутатського корпусу Київської обласної ради, незалежно від фракційної приналежності».