Футбол і марш вболівальників: у центрі Києва 9 жовтня обмежать рух транспорту

У понеділок, 9 жовтня, у зв’язку з проведенням у Національному спортивному комплексі «Олімпійський» футбольного матчу між національними збірними командами України та Хорватії буде заборонено рух транспорту в центрі столиці.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на розпорядження КМДА.

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Згідно з документом, з 06:00 9 жовтня до 01:00 10 жовтня буде заборонена зупинка та стоянка транспортних засобів на вул. Казимира Малевича (від вул. Ковпака до вул. Івана Федорова) та на вул. Миколи Грінченка (від вул. Івана Федорова до вул. Кіровоградської), крім транспортних засобів учасників заходу; а також заборонена зупинка та стоянка транспортних засобів на вул. Еспланадній від вул. Басейної до вул. Саксаганського.

Крім того, для забезпечення проведення маршу вболівальників збірної Хорватії буде заборонено рух всіх видів транспортних засобів за маршрутом: вул. Івана Федорова, 10 – вул. Івана Федорова – вул. Велика Васильківська – вул. Ділова – вул. Еспланадна – ДП НСК «Олімпійський».

Також повідомляється про заборону руху транспортних засобів на вул. Еспланадній від вул. Басейної до вул. Саксаганського з 18:00 9 жовтня до 01:00 10 жовтня, крім міського наземного пасажирського транспорту загального користування.

У свою чергу для забезпечення проведення маршу вболівальників збірної України «Вірні збірній» буде заборонено рух всіх видів транспортних засобів за маршрутом: бульвар Тараса Шевченка, 13 (парк імені Тараса Шевченка) – бульвар Тараса Шевченка – вул. Хрещатик – Бессарабська площа – вул. Басейна – вул. Еспланадна – ДП НСК «Олімпійський».

В роботу міського пасажирського транспорту загального користування також будуть внесені відповідні зміни.