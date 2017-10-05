Суд заборонив скандальне будівництво АЗС на Ревуцького

Апеляційний суд Києва ухвалив заарештувати земельну ділянку на вулиці Ревуцького, 8, на якій будується АЗС і проти будівництва якої протестують місцеві жителі. Про це УНІАН повідомили в прес-службі суду.

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«Апеляційна скарга прокуратури частково задоволена: накладено арешт на земельну ділянку в частині проведення будь-яких дій, пов'язаних з будівництвом АЗС», - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, увечері 4 жовтня на вулиці Ревуцького в Києві громадські активісти і місцеві жителі вийшли на акцію протесту проти будівництва АЗС. Під час акції сталися зіткнення, в ході яких мітингувальники частково зруйнували АЗС.

Як встановили правоохоронці, АЗС на вулиці Ревуцького будують незаконно. Після того, як в серпні активісти провели акцію проти будівництва, прокуратура заборонила вести будівництво. Однак, забудовник відновив його у вересні.

У ході вчорашніх протистоянь на вул. Ревуцького постраждали 7 правоохоронців, а також депутат Київради і активіст.

За словами начальника Дарницького управління поліції Сергія Чернишова, на місці конфлікту правоохоронці виявили вчора близько 200 осіб, деякі з них були в масках на обличчях і висловлювалися проти забудови автозаправки. На вимоги співробітників поліції припинити несанкціоновану акцію, невідомі почали трощити будівельний паркан, псувати майно на будівельному майданчику і кидати димові шашки.