Кличко про побоїще через будівництво АЗС на Позняках: правоохоронці мають негайно розібратися

Правоохоронні органи повинні невідкладно розібратися з ситуацією, що склалася навколо будівництва автозаправки на вулиці Ревуцького. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виступу на початку засідання Київради.

Читайте такожУ Києві активісти розгромили АЗС та вступили у сутички із поліцією (фото, відео)“Спочатку про резонансне. Як ви знаєте, вчора сталися сутички біля будівництва автозаправки на вулиці Ревуцького. Там зламали паркан, трощили заправку, кидали димові шашки і пляшки. І, наскільки відомо, в основному це робили не місцеві мешканці, а молодики, які туди приїхали”, - зазначив Віталій Кличко.

Він підкреслив, що столична влада вже тривалий час намагається вирішити цей конфлікт в правовій площині. Та, судячи з того, що відбувається, не всіх влаштовує саме такий шлях.

“Хочу нагадати: я неодноразово зустрічався з ініціативною групою, яка виступає проти цього будівництва, представниками компанії, що будує заправку, та представниками деяких політичних сил. За результатами цих зустрічей був напрацьований протокол доручень. За яким було моє доручення призупинити будівельні роботи до проведення будівельно-технічної експертизи, містобудівних умов. Також перевірялася уся документація на будівництво. А спірні питання постановили вирішувати в судовому порядку”, - зазначив Кличко.

Отримавши результати перевірок і експертиз, відзначив київський міський голова, компанія продовжила будівельні роботи. Представники громади звернулися до суду, засідання якого, до речі, кілька разів просили перенести і не з’являлися на них.

“Я вважаю таку ситуацію – коли намагаються вирішити конфлікт не згідно з законом, а силовим методом - неприпустимою! І переконаний, що правоохоронні органи повинні невідкладно розібратися і з’ясувати, хто там насправді чим займається!” – наголосив Віталій Кличко.

Мер також відзначив, що сьогодні зранку спілкувався з прокурором Києва щодо вечірніх подій на Ревуцького. "І сподіваюсь, найближчим часом правоохоронні органи дадуть правову оцінку подіям на Ревуцького", - зазначив Кличко.