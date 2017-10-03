Кличко анонсував відкриття у Києві Азербайджанського торгового дому​​

У Києві планують невдовзі відкрити Азербайджанський торговий дім та встановити пам‘ятник відомому азербайджанському співаку Мусліму Магомаєву. Про це в Баку заявив мер Києва Віталій Кличко.

Читайте такожКличко покатався з дітьми на відкритті дитячої велошколи на Київському велотреку (фото)«Ми продовжуємо розвивати співпрацю з Азербайджаном, з Баку. І в економічній площині, і в культурній, - відзначив Кличко. - Про конкретні проекти такого співробітництва ми говорили з президентом Азербайджану і під час мого минулого візиту в квітні, і цього разу. Вже найближчим часом в Києві буде відкритий Азербайджанський торговий дім. А також ми встановимо в столиці України пам‘ятник Мусліму Магомаєву», - відзначив Віталій Кличко після розмови з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, яка відбулася в рамках зустрічі президента з радою директорів та чемпіонами WBC.

Також у Баку Кличко зустрівся з главою виконавчої влади столиці Гаджибалою Абуталибовим.

Кличко подякував Абуталибову за співпрацю і запевнив, що Київ налаштований її продовжувати і робити більш ефективною. «Я вдячний за вашу допомогу щодо встановлення в Києві найбільшого прапора України. Після мого минулого візиту сюди, Баку відвідала делегація з фахівців нашої мерії. І зараз тривають проектувальні роботи, до яких ми залучили австрійських фахівців, що працювали над цим проектом і в Баку. Наступного року до Дня прапору ми плануємо презентувати в Києві найвищий і найбільший державний прапор України», - відзначив Кличко під час зустрічі.

Також Київський міський голова зазначив, що налагоджується співпраця з Азербайджаном і у відновленні інфраструктури в Києві. «Цього літа вперше в Київ прийшли азербайджанські компанії, які стали підрядниками в капітальному ремонті деяких шляхопроводів у нашому місті. І працюють вони якісно, - сказав мер Києва. - Також під час минулого візиту в Баку мені показали ваші відомі фонтани, тепер в Києві теж є великий комплекс фонтанів на Майдані Незалежності».

У Баку Кличко також взяв участь у відкритті з‘їзду Всесвітньої боксерської ради (WBC), зустрівся з міністром спорту Азербайджану, представниками великого бізнесу.