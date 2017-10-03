Встановлена у Києві система відеоспостереження вже приносить конкретні результати - експерт

Встановлена за ініціативою мера Києва Віталія Кличка система відеоспостереження допомагає боротися з злочинністю в столиці і вже принесла конкретні плоди. Про це у себе на Facebook написав політичний експерт Володимир Макарівський.

«Нарешті сучасні технології почали працювати і в Києві. Зізнаюся, спочатку сприйняв скептично заяву мера Києва про запуск системи відеоспостереження. Але зараз з подивом подивився сюжет про те, що виявляється Кличко, не чекаючи рішень Ради, Кабміну і т. п., ініціював встановлення по місту 4 тис. відеокамер, які можуть розпізнавати обличчя і номери авто», – написав політолог.

Він зазначив, що завдяки системі відеофіксації вже вдалося розкрити ряд тяжких злочинів та довести до суду кілька сотень справ.

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«І запрацювало – вже вдалося розкрити 4 вбивства, затримати десяток злочинців, 300 справ довести до суду. Навіть гордість почав відчувати, що тепер Київ не гірше інших світових столиць. Правда, поки парламент не прийме потрібний закон, штрафувати за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані за допомогою системи відеоспостереження, не можна. Але тут вже не залежить від Кличка - всі претензії до нардепів», – підкреслив Макарівський.

За його словами, з допомогою розгорнутої КМДА системи відеоспостереження можна не тільки розкривати злочини, але і контролювати роботу комунальних служб.

«До речі, ще кумедний момент: за допомогою цих камер у міській адміністрації можуть у режимі реального часу спостерігати за ремонтом доріг і взагалі - за роботою комунальних служб. Сподіваюся, до дорожників і комунальників цю інформацію донесли, а то як би не трапився конфуз», – зазначив експерт.