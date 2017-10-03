Депутат Київради Людмила Костенко: Ми створили спільну громадську платформу для розвитку Києва

У Києві створюється громадська платформа, покликана об’єднати зусилля столичних активістів заради реалізації громадських проектів – «Центр розвитку міста». Про це заявила громадський діяч та депутат Київради Людмила Костенко в інтерв’ю для «Комсомольської правди в Україні».

«Ми створили громадську платформу, щоб змінити Київ зсередини, об’єднавши громадські організації у різних сферах! Ми вже проводимо активну роботу з колегами щодо екології, тварин у місті, медицини та інших дуже актуальних напрямків», – пояснила Костенко.

За її словами, тісна співпраця з громадськими діячами показала, що у Києві дійсно багато небайдужих людей, однак вони часто не мають змоги завершити проекти.

«Часто бачу активістів, які мають прекрасні ідеї, підтримку населення, але реалізувати свій проект не можуть. Вони просто не знають, до кого їм підійти, щоб хоча б презентувати свої думки. Допомагала їм як могла. Ви навіть не уявляєте, як змінюється риторика у чиновника чи депутата, коли він бачить, що це не якась примха депутата, а рішення, яке підтримує багато мешканців», – підкреслила Людмила Костенко.

Вона також наголосила, що спільна робота активістів на платформі «Центру розвитку міста» обов’язково дасть посилений ефект.

«Я впевнена – при наявності спільного плану дій, зручного місця, де активісти могли б збиратись, проводити необхідні семінари та могли б роздрукувати матеріали, реалізованих проектів буде набагато більше», – резюмувала депутат.