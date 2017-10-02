Голова Київської ОДА разом з Сергієм Бубкою нагородили кращих спортсменів області

Голова Київської ОДА Олександр Горган разом з Сергієм Бубкою провели нагородження кращих спортсменів Київщини.

2 жовтня 2017, Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган і президент НОК України Сергій Бубка урочисто нагородили найкращого спортсмена, а також тренера Київщини з олімпійських видів спорту за перше півріччя 2017 року.

Підтримав ініціативу директор ТОВ «Орлан-Інвест Груп» Антон Мирончук, який вже не перший раз піклується про спортивне майбутнє країни, підтримуючи молоді таланти Київщини, в тому числі боксерську дитячу спортивну секцію м.Ірпінь.

Серед міст обласного значення звання найкращої спортсменки здобула легкоатлетка з м. Бровари Аліна Шух, а її мама Майя Шух стала найкращим тренером у цій номінації. Серед районів кращою стала біатлоністка Надія Бєлкіна, а її тренер Олексій Любаренко - найкращим тренером у відповідній категорії.

Серед міст обласного підпорядкування була обрана п'ятірка кращих спортсменів: Ольга Кулініч, Оксана Клячина, Віктор Єрохов, Андрій Яценко, Сергій Нікіфоров. Кращими спортсменами серед районів стали: Світлана Єрьомка, Іван Семикін, Наталія Семенович, Максим Коржан, Анастасія Волошиненко.

За особисті та професійні досягнення спортсмени і тренер отримали грошові винагороди від інвестиційної компанії «Орлан-Інвест Груп».

Вболіваємо за наших спортсменів і бажаємо їм натхнення, підкорення спортивних вершин.