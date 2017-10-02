Кличко покатався з дітьми на відкритті дитячої велошколи на Київському велотреку (фото)

​Мер Києва Віталій Кличко відкрив дитячу спортивну школу Київського велотреку, повідомляє його прес-служба.

"У травні ми відкрили оновлений Київський велотрек, але для нас було важливо вдихнути в нього життя. І я дуже радий, що зараз кожен день на велотреку тренується багато людей, цими днями тут відбуваються змагання і сьогодні ми відкриваємо дитячу велошколу. Ми вже закупили велосипеди і отримали 80 заявок від дітей, які хочуть займатися в велошколі. Я впевнений, що школа працюватиме ефективно і бажаю всім успіху! Щоби діти добре тренувалися і здобували перемоги і медалі на різних змаганнях - як українських, так і міжнародних", - зазначив Віталій Кличко.

До дитячої велошколи приймають дітей віком від 10-ти років. Заняття в спортивній школі — безкоштовні і будуть проводитись за спеціальностями трек та шосе. До школи можуть потрапити всі охочі. Головними критеріями є бажання і належна фізична підготовка, щоби справлятися з тренуваннями.

Віталій Кличко разом з дітьми - вихованцями велошколи - взяв участь у першому заїзді на велотреку.

"Ми будемо і далі модернізувати велотрек, щоби зробити його спортивною перлиною нашого міста", - підкреслив мер Києва.

Влітку на Київському велотреку проводили Чемпіонат України з велосипедного спорту на треку серед юніорів, а 30 вересня і 1 жовтня вперше відбуваються змагання на Відкритий Кубок Києва з велосипедного спорту на треку серед всіх вікових категорій. На ці змагання приїхали спортсмени із різних областей України.