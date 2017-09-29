Кличко анонсував будівництво пішохідного мосту від арки Дружби народів до Володимирської гірки

Цього року у Києві розпочнеться будівництво пішохідного полегшеного мосту за швейцарським проектом - він буде починатися біля арки Дружби народів поблизу Європейської площі і дійде до Володимирської гірки. І можна буде пішки дістатися до знакових місць Києва. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю виданню “Новое время”.

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“Ми вкладаємо кошти в інфраструктуру. Наприклад, цього року почнемо будувати пішохідний полегшений міст за швейцарським проектом - він буде починатися біля арки Дружби народів поблизу Європейської площі і дійде до Володимирської гірки. І можна буде пішки дістатися до знакових місць Києва”, - зазначив Віталій Кличко.

Він розповів, що міська влада зараз працює і над тим, щоб зробити столичний фунікулер сучасним і комфортним, привабливою частиною туристичної інфраструктури.

“Цього року ми почнемо, а до весни майбутнього року закінчимо і реконструкцію Пейзажної алеї. Одне з улюблених міст киян стане більш сучасним і красивим, - зазначив Віталій Кличко. - Уже є зацікавлені інвестори для будівництва канатної дороги, яка з'єднає арку Дружби народів і Труханів острів. На другому етапі ми плануємо побудувати пересадочний пункт цієї канатної дороги і направимо її через весь острів у Гідропарк. Протяжність маршруту буде 5 км”.

Кличко також поділився планами з реконструкції столичного Гідропарку.

“Гідропарк сьогодні в плачевному стані: 140 га напівзанедбаної місцевості. Є вже три міжнародних компанії, які готові вкласти гроші в будівництво парку розваг на цій території - своєрідного Діснейленду. Це буде велика зміна ландшафту, а сума інвестицій складе близько $ 500 млн. Ми вже на фінальній стадії переговорів”, - підкреслив мер Києва.

Відповідаючи на запитання, чи збільшився туристичний потік в місто, зокрема, після Євробачення, Віталій Кличко наголосив, що у Києва - колосальний нереалізований туристичний потенціал. “Є приголомшливі місця в столиці, де можна відчути дух і характер міста. Багато європейців дізнались про Україну завдяки конкурсу Євробачення і поїхали до нас. Я часто сьогодні чую німецьку, французьку, англійську мову на вулицях Києва. Якщо минулого року до нас приїхало близько 1 млн. іноземних туристів, то цього року - вже більше 1,2 млн. І рік ще не закінчився”, - підкреслив мер Києва.