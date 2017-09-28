У Києві до зими комунальники підготували майже 300 одиниць техніки

У столиці до роботі взимку комунальні керуючі компанії (в їхній структурі працюють ЖЕД – житлово-експлуатаційні дільниці) в районах підготували 335 одиниць техніки: 195 тракторів та 140 одиниць малої механізації. Про це під час інспекції готовності техніки в Подільському районі заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

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«Загалом у розпорядженні комунальників понад шість сотень одиниць техніки. Це як великогабаритна техніка комунальної корпорації «Київавтодор», так і трактори, і мала механізація ЖЕД для прибирання дворів, міжквартальних проїздів тощо. Зараз ми перевіряємо реальну готовність цієї техніки, наявність запчастин, укомплектованість штату водіїв та інші важливі для роботи взимку речі», – сказав заступник голови КМДА.

Під час інспекції він поспілкувався із водіями авто для прибирання, зауваживши, що формуючи плани оновлення техніки та обладнання до неї, керівники комунальних служб повинні орієнтуватися на думку людей, що із нею працюють.