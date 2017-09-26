Кличко: розвиток туризму в Києві наповнить міськбюджет і створить нові робочі місця

Розвиток туристичного потенціалу Києва дасть можливість збільшувати надходження до міського бюджету та створювати нові робочі місця. Про це заявив в ефірі Громадського радіо мер Києва Віталій Кличко, розповідаючи про Інвестиційний форум столиці.

Віталій Кличко наголосив, що Київ презентує значну кількість інвестиційних проектів, і один з напрямків – туристичний.

«Київ має колосальний туристичний потенціал. І наше завдання – розвивати його. Щороку кількість туристів, які приїздять до Києва, зростає», – зауважив Віталій Кличко.

Мер Києва нагадав, що цього року до столиці завітали 1 млн 200 тисяч іноземних та 700 тисяч внутрішніх туристів. «Але це ніщо у порівнянні, наприклад, з Прагою, яку відвідали 15 млн туристів минулого року», – зауважив Київський міський голова.

Читайте такожКличко розповів, які туристичні проекти будуть реалізовані в Києві

Він зазначив, що зростання кількості туристів дозволить значно збільшити надходження до міського бюджету, створювати нові робочі місця, розвивати інфраструктуру.

Віталій Кличко також додав, що Київ презентував інвестиційні проекти щодо будівництва канатної дороги, облаштування парків, зокрема, Гідропарку, розвитку велосипедної інфраструктури та інші.

«Київ – місто-парк. Цього року ми, наприклад, відкрили парк «Наталка» і це золотий стандарт. Наше завдання, над яким ми працюємо, – щоб наступного року парки такого рівня відкрилися в кожному районі міста», – підкреслив Віталій Кличко.