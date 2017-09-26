Кличко назвав Київ лідером в інвестиційній діяльності

Київ – лідер в інвестиційній діяльності серед міст України. Столиця відкрита для бізнесу! Інвестуючи до Києва, ви інвестуєте в одне з найбільш привабливих, динамічних і перспективних міст Східної Європи. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко під час виступу на Інвестиційному форумі Києва.

«Я радий вітати всіх на щорічному Інвестиційному форумі міста Києва. Приємно відзначити, що Форум з кожним роком стає масштабнішим і залучає все більше учасників з різних країн. Сьогодні тут зібралися провідні представники українського та міжнародного бізнесу, міжнародних фінансових організацій та фондів, представники влади, фахівці туристичної сфери. Саме тому участь у Форумі – це чудова можливість провести плідну дискусію та представити подальший розвиток Києва як туристичного європейського міста», – сказав Віталій Кличко.

Мер зазначив, що проведення цьогорічного конкурсу «Євробачення» в Києві посилило позитивний імідж української столиці для всього світу – і як надійного та перспективного міста для інвестування зокрема.

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Мер додав, що столична влада активно працює над оновленням інфраструктури міста. «Бо це, образно кажучи, обличчя будь-якої європейської столиці. І можу вас запевнити, що Київ має амбітні плани – стати комфортним і привабливим, містом з високими стандартами життя. Лідером у реформах та перетвореннях», – наголосив Київський міський голова.

Він зазначив, що у 2016 році Київ зміцнив свою позицію першості серед українських міст в економічному розвитку. Про це свідчить рекордне збільшення доходів міста на 22% (до понад 38,5 млрд грн). А також зростання валового регіонального продукту на 25% (до майже 570 млрд грн). Це 23,7% від ВВП держави.

«Київ – лідер і у сфері інвестиційної діяльності. В економіці міста зосереджена найбільша частка інвестиційних ресурсів країни: майже 60 відсотків прямих іноземних інвестицій минулого року прийшли саме у столицю; 30 відсотків загального обсягу капітальних інвестицій у країні теж залучив Київ. Це зумовлено тим, що чверть бізнесу ведеться саме через столицю», – підкреслив Віталій Кличко.

Мер Києва зауважив, що добре розуміє, наскільки важлива для бізнесу стабільність і передбачуваність економічної політики.

«І тому хочу зазначити: наші орієнтири незмінні – це відкритість та прозорість у роботі міської влади, подальше усунення адміністративних бар'єрів, бюрократії та спрощення ведення бізнесу. Ми в цьому дуже зацікавлені. І як мер столиці говорю вам: Київ відкритий для бізнесу! Інвестуючи до Києва, ви інвестуєте в одне з найбільш привабливих, динамічних і перспективних міст Східної Європи», – наголосив Віталій Кличко.

Цього року Інвестиційний форум Києва об’єднав учасників з різних країн навколо тем розвитку туристичної, готельної та рекреаційної інфраструктури.​