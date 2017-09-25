Кличко повідомив про створення в Києві ради ветеранів АТО

У столиці сформований єдиний колегіальний орган - Рада ветеранів АТО, який допоможе міській владі та ветеранським організаціям більш ефективно взаємодіяти у питаннях виділення землі, компенсацій, надання пільг для киян-учасників АТО. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив після ухвалення рішення про створення Ради.

"Сьогодні у Києві більше 80 організацій учасників АТО. Тож ми ухвалили рішення сформувати єдиний колегіальний орган з ветеранів, з яким будемо вести діалог для вирішення всіх необхідних і важливих питань щодо виділення землі, компенсацій, надання пільг тощо. І створення Ради ветеранів АТО - це важливо для більш продуктивної і ефективної співпраці ветеранів і столичної влади", - наголосив Кличко.

Він зазначив, що до Ради ветеранів АТО увійдуть 10 районних організацій ветеранів, міська і організації, які опікуються родинами загиблих. До цієї Ради можуть долучатися і інші учасники АТО.

"У 2014 році ми як міська влада почали співпрацю з бійцями-ветеранами 12-го батальйону, які згодом створили у Києві 10 районних організацій і Київську міську спілку ветеранів АТО, - наголосив Кличко. - Ми разом працювали над наданням соціальних гарантій для учасників АТО, разом запускали процедуру виділення земельних ділянок в Биківні. Міська влада завжди відкрита і ми співпрацюємо з усіх питань з ветеранами АТО, але для більш ефективної співпраці має бути один колегіальний орган, який говоритиме від імені усіх організацій", - зауважив мер столиці.

Він нагадав, що влітку Київрада ухвалила рішення про створення Центру допомоги учасникам антитерористичної операції. Це структура, яка за принципом "єдиного вікна", від імені міста, збиратиме і допомагатиме вирішити всі питання демобілізованих учасників АТО.

"І ветерани не витрачатимуть час та нерви, звертаючись до десятків різних служб. Установа також матиме два нових напрямки роботи. Це взаємодія з ветеранськими та волонтерськими організаціями та співпраця з іншими органами влади і місцевого самоврядування", - розповів мер Києва.

Віталій Кличко також подякував усім присутнім героям, учасникам АТО за їх патріотизм, мужність і силу духу.

"Зі свого боку, столична влада робить усе можливе, аби надати соціальні гарантії для наших військових, а також підтримує сім’ї загиблих в АТО киян. І надалі ми будемо робити все, щоби ефективно вирішувати всі проблемні питання учасників АТО", - відзначив Віталій Кличко.