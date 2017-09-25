Головною темою інвестиційного форуму-2017 Києві став туризм

Нинішній рік Кабінет Міністрів України проголосив роком туризму, тому місто ухвалило рішення присвятити цьогорічний Інвестиційний форум, який розпочнеться у столиці завтра, сфері туризму. Про це під час брифінгу розповів перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс.

«Минулого року Київ започаткував проведення щорічних інвестиційних форумів. Тоді ми проводили форум загальний і він мав спрямованість на загальну інфраструктуру міста. Були панелі за темами: транспортна і комунальна інфраструктура, сфера ІТ/смарт-сіті, розвиток соціальної сфери, нерухомість. Минулого року прийняли учать понад 500 осіб, з 57 країн світу», – нагадав він.

Геннадій Пліс також зазначив, що наразі економіка туризму складає незначну частку економіки міста (станом за 2015 рік – 0,5%, у 2016 році – 1,2%).

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«Але відповідно до Стратегії розвитку міста Києва, туризм визначений одним із пріоритетів розвитку, мета – досягнути якнайменш 2,6% від ВРП міста до 2025 року», – підкреслив перший заступник голови КМДА.

За його словами, іншими цілями проведення форуму є поліпшення місця Києва в рейтингу Numbeo Safety Index з 217 місця в 2015 році до якнайменш 50 місця; збільшення строку перебування туристів з 1,9 дня в 2015 році (в 2016 році також 1,9) до 3-х днів у 2025 році; завантаженість готельного номерного фонду з 30% в 2015 році (в 2016 році 34%) до 68% в 2025 році.

«Для досягнення всіх цілей критичним є створення належної туристичної інфраструктури, саме тому цей інвестиційний форум присвячений туристичній сфері», – підкреслив Геннадій Пліс.