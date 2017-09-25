У КМДА назвали Київ найцікавішим містом України для інвесторів

Столиця – найбільш інвестиційно привабливе місто в Україні для потенційних інвесторів. Про це під час брифінгу заявив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс.

Він також зазначив, що метою Інвестиційного форуму, який відбудеться завтра у Києві, є презентування українським та іноземним інвесторам широких можливостей співпраці з розвитку історичної частини міста – Подолу, у сфері ділового туризму, спорту та відпочинку, кіноіндустрії та в інших найбільш привабливих для інвестування проектах з розвитку столичної інфраструктури.

«Звичайно, люди, які розглядають Україну як напрямок для вкладання грошей із комерційною метою, розуміють, що столиця – найбільш привабливе місто. Але ми маємо надати нашим гостям, серед яких, упевнений, будуть і ті, хто готовий інвестувати, чітке уявлення про інвестиційний потенціал української столиці. Крім того, ми повинні показати туристично-інвестиційну привабливість Києва і надати реальні показники розвитку туристичного потенціалу та інфраструктури для туризму», – підкреслив чиновник. За його словами, також принципово важливо продемонструвати прозорість міської влади у співпраці з бізнесом та запропонувати нові проекти для залучення інвестицій.

«Ми досягли значних успіхів і в першому, і у другому. Так, ми максимально відкрили, зробили прозорою свою діяльність, а активна громадськість залучена до всіх важливих рішень. Що стосується другого пункту, то під час форуму будуть представлені проекти, ефективність яких прорахована, і які точно будуть цікаві як інвесторам, так і містянам. Тобто кожна сторона матиме суттєвий ефект, і це важливо», – підкреслив Геннадій Пліс.