Виконавча служба стягнула з рахунків "Київського метрополітену" 155 мільйонів гривень

Виконавча служба стягнула з рахунків комунального підприємства "Київський метрополітен" 155 млн грн. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Юрій Левченко.

Державні виконавці здійснюють рішення Вищого господарського суду України, згідно з яким "Київський метрополітен" має сплатити борг компанії ТОВ "Укррослізинг" за 100 вагонів метро.

Так, наразі з комунального підприємства вже стягнуто 155 млн 920 тис. 940 грн, з яких 140 млн 328 тис. 657 грн - на користь стягувача і 15 млн 592 тис. 73 грн - виконавчого збору.

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Зазначається, що загальна сума боргу становить 1 млрд 924 млн гривень. З них 365 млн 972 тис. 194,84 грн - заборгованість за оплатою частини вартості предмета лізингу; 112 млн 303 тис. 827,30 грн - заборгованість за оплатою відсотків за користування предметом лізингу; 229 млн 98 тис. 329,81 грн - інфляційні втрати; 42 млн 27 тис. 946,73 грн - пеня за неналежне виконання зобов'язання; 1 млрд 191 млн 237 тис. 276,82 грн - коефіцієнт коригування; 25 млн 332 тис. 102,90 грн - 3% річних; 123 тис. 813,30 грн - витрати за оплатою судового збору за подання позовної заяви; 144 тис. 461,80 грн - витрати за оплатою судового збору за подання апеляційної скарги.

Як повідомляв УНІАН, Вищий господарський суд України зобов'язав стягнути з КП "Київський метрополітен" на користь ТОВ "Укррослізинг" 1,924 млрд грн.