У Броварах підрядник за два місяці реконструював парк після перевірки губернатором і прокурором Київщини

Два місяці тому на прохання мера Броварів Ігоря Сапожка голова ОДА і прокурор Київської області відвідали парк, який за документами підрядника був повністю побудований. Однак, як повідомили в ОДА, за фактом ніяких робіт зроблено не було. Лише після того, як прокуратура області порушила кримінальні провадження проти підрядника, парк був добудований.

"Ми є свідками ефективного реагування державної влади і органів прокуратури, які спільно працюють по знешкодженню корупційних схем, які мали місце в Київській області та парку Перемоги", – заявив Горган.

На його думку, приклад парку Перемоги в Броварах – це не тільки перемога над одиничним корупційним проявом, але і "початок переможного циклу переслідування корупціонерів".

"Парк у Броварах - це переконливий приклад перемоги над корупцією в одному епізоді. Її можна і потрібно знищувати спільними зусиллями з органами адміністрації, прокуратури і місцевого самоврядування. І парк в Броварах яскравий тому приклад. Ми почали цей процес і хочемо, щоб суспільство не боялось говорити про це",– додав Горган.

За словами Чибісова, правоохоронні органи оперативно відреагували на факти, надані головою ОДА, негайно виїхали на об'єкт для перевірки і змусили підрядника виконати всі передбачені планом роботи.

"Ми бачимо результат – гарний парк, бачимо, що відновлюється довіра людей до органів державної влади, так і до правоохоронної системи, які діють як єдине ціле", – зазначив прокурор.

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У свою чергу Сапожко підкреслив, що ефективність виконаних робіт полягає в тому, що голова ОДА і прокурор Київської області не вимагали від нього доказів розкрадання бюджетних грошей, а самі приїхали і переконалися особисто в тому, що ніякі роботи не були зроблені.

"Те, що підрядник закінчив роботи, – це дійсно загальна зааслуга правоохоронних органів, державних органів і органів місцевого самоврядування.

Це показує, що сьогодні змінився час, підхід та менталітет людей. Держава передала можливість фінансування тих об'єктів, які багато років не фінансувалися", – додав мер Броварів.

Нагадаємо, на початку вересня Олександр Горган оприлюднив результати перевірки інфраструктурних об'єктів області, яка виявила розкрадання бюджетних коштів на сотні мільйонів гривень, після чого голова ОДА анонсував необхідність зміни порядку розподілу бюджетних коштів. 21 вересня 2017 голова КОДА під час розширеної наради, у якій взяли участь близько 700 осіб, презентував новий порядок розподілу бюджету Київської області.