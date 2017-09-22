Після останньої зливи у Києві Кличко наказав перевірити стан столичних зливостоків

Мер Києва Віталій Кличко доручив профільним комунальним службам перевірити стан зливоприймальної системи столиці, зокрема – зливостоки на Подолі та біля станції метро «Лівобережна», і скласти перелік об’єктів, які підлягають очищенню чи заміні системи. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«Комунальні служби міста, зокрема підприємства «Київавтодору», під час останньої зливи у Києві працювали в посиленому режимі, щоб не допустити підтоплень. Злива була надто сильною – за попередніми даними Укргідрометцентру, кількість опадів досягла відмітки у 18 мм. На жаль, у деяких місцях дощова каналізація частково не справлялася і не могла миттєво відвести таку кількість дощової води, що і спричиняло виникнення підтоплень на деяких вулицях. І щоби уникати таких ситуацій у подальшому, я дав завдання профільним службам перевірити усі міські зливостоки, особливо прискіпливо на Подолі і біля станції метро «Лівобережна», та скласти перелік об’єктів, які підлягають очищенню чи заміні системи», – наголосив Віталій Кличко.

Він зазначив, що протягом останніх років через недосконалість системи водовідведення, зокрема і біля метро «Лівобережна», під час рясних злив неодноразово виникали аварійні ситуації, коли внаслідок переповнення системи та оглядових колодязів накопичена вода виливалась на поверхню, збираючись в районі мосту Броварського проспекту на вул. Митрополита Андрія Шептицького.

Щоб уникнути проблеми з підтопленнями внаслідок інтенсивних злив, на замовлення «Київавтодору» розроблені проекти прокладання нових і реконструкції існуючих колекторів дощової каналізації, які на даний час проходять державну експертизу. Зокрема запланована реконструкція колектору дощової каналізації на просп. Броварському від Лівобережної площі.

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Проектом передбачається будівництво нового колектору дощової каналізації з підключенням і розвантаженням існуючого зі збільшенням пропускної спроможності та влаштування очисних споруд дощової каналізації закритого типу для очищення поверхневого стоку. Для очищення поверхневого стоку проектом реконструкції передбачено влаштування підземних очисних споруд дощової каналізації закритого типу.

Окрім того, зазначили в «Київавтодорі», щоб поліпшити ситуацію зі зливоприймальною системою столиці, у 2017 році були проведені роботи з капітального ремонту колекторів дощової каналізації на вул. Багговутівській, просп. Правди (перетин з просп. Порика), вул. Єреванській.

Завершуються роботи з капітального ремонту Прозорівського колектору дощової каналізації на перетині вул. Мельникова та б-ру Лесі Українки.

Наразі фахівці комунальних підприємств «Київавтодору» здійснюють роботи з повторного очищення в занижених місцях вулично-дорожньої мережі зливоприймачів та оглядових колодязів систем дощової каналізації.

Загальна протяжність колекторів дощової каналізації, які перебувають на балансі «Київавтодору», – 831,2 км.

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