У КМДА повідомили, що роботи на Поштовій площі йдуть за планом

Роботи зі створення музею на Поштовій площі та 2-га черга (будівництво багатофункціонального комплексу) реконструкції транспортної розв’язки на площі тривають за планом. І всі питання щодо робіт на Поштовій площі міська влада тримає під контролем. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Спасибко.

«Роботи щодо збереження, дослідження, консервації та музеєфікації ділянки прибережного кварталу XI-XII століття здійснюються за планом. Фінансування в розмірі 27 мільйонів гривень місто виділило. Однак для підготовки якісної методики консервації ділянки та детальної концепції майбутнього музею археологам потрібен час. Цей фактор треба враховувати», – зазначив заступник голови КМДА.

Водночас, за його словами, на Поштовій площі є певні складнощі, але вони мають технічний характер і жодним чином не вплинуть на кінцевий результат – створення музею.

«Існують тактичні питання з дотримання відповідного балансу між будівельними роботами та роботами археологічними, метою яких є збереження культурної спадщини. Ці питання вирішуються у робочому порядку. Замовник робіт та інвестор спільно напрацьовують технічні рішення, які забезпечать повноцінне проведення археологічних досліджень», – підкреслив Олександр Спасибко.

Як розповів заступник голови КМДА, роботи з будівництва об’єкту багатофункціонального призначення на Поштовій площі ведуться за проектом, розробленим на замовлення інвестора – ТОВ «Хенсфорд-Україна». Генеральна проектна організація – ТОВ «Проектні системи ЛТД», а також безпосередню участь у роботі бере ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій».

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На замовлення інвестора ТОВ «Хенсфорд-Україна» генеральною проектною організацією ведеться авторський нагляд щодо дотримання проектних рішень при будівництві.

При виконанні робіт здійснюється моніторинг стану прилеглих до будівництва об’єкта споруд геодезистами ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій».

«За інформацією інституту, моніторинг показує, що об’єкт знаходиться в належному технічному стані. Усіх необхідних норм та ДСТУ на будівництві дотримуються», – підкреслив заступник голови КМДА.