У Києві правоохоронці викрили групу торговців зброєю та боєприпасами

У Києві правоохоронці викрили діяльність злочинної групи, яка спеціалізувалася на незаконному збуті та виготовленні вогнепальної зброї та боєприпасів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

Читайте такожУ столичному метро затримали пасажира із пістолетом та набоямиСлідчі встановили, що учасники злочинної групи, використовуючи спеціальне обладнання, перероблювали стартову та травматичну зброю в нарізну вогнепальну, а також виготовляли боєприпаси до неї. «Вказану діяльність вони здійснювали виключно з метою незаконного збагачення, реалізовуючи зброю та набої серед вузького кола осіб, які користувалися їхньою довірою», - йдеться у повідомленні.

Зброю зловмисники переховували на території гаражного кооперативу у Києво-Святошинському району Київської області, а також частково за місцем свого проживання.

Під час обшуків правоохоронці вилучили пістолети, карабін, запчастини для виготовлення зброї, понад тисячу боєприпасів та інші речові докази.

Одну особу затримано та повідомлено про підозру. Щодо інших учасників злочинної групи тривають слідчі (розшукові) дії.