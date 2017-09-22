У Києві у ніч проти 24 та 25 вересня частково обмежать рух транспорту естакадою Південного мосту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

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Зазначається, що дорожники проводитимуть ремонт деформаційних швів на естакаді Південного мостового переходу в напрямку зі Столичного шосе на проспект Миколи Бажана. У зв’язку з цим буде частково обмежено рух транспорту з 21:00 23 вересня до 8:00 24 вересня та з 21:00 24 вересня до 8:00 25 вересня.

Комунальна корпорація просить з розумінням поставитись до труднощів трафіку, пов’язаних із ремонтом.