У Києві відбудеться фестиваль барної культури BAROMETER International Bar Show

З 29 вересня по 1 жовтня, відбудеться один з найграндіозніших фестивалів барної культури BAROMETER International Bar Show. На територію фестивалю переїдуть кращі бари з України та інших країн, щоб знову дивувати своїх відвідувачів абсолютно особливими коктейлями: кожен бар-учасник придумує свою коктейльну карту всього на три дні. Вперше в історії в Київ приїдуть бари, які увійшли до рейтингу world's 50 Best Bars 2017! Серед учасників: Mace з Нью-Йорка, Himkok з Осло, Danico з Парижа, Door 74 з Амстердама, Bellboy з Тель-Авіва.

У рамках фестивалю учасники так само зможуть насолодитися ідеальною кавою, яке бариста будуть готувати на німецьких кавоварках WMF Espresso. Ці кавоварки прекрасні тим, що беруть на себе вимірювання ключових параметрів приготування еспресо, перемелювання кави і темперовку. Таким чином бармен з легкістю приготує хороший еспресо, навіть за відсутності досвіду роботи з кавою.

Кофемашина WMF Espresso оснащена двома вбудованими кавомолками і двома окремими бункерами для різних сортів зерен, об'ємом 550 грам. Функція SteamJet забезпечує підігрів чашок, що допомагає напою довше зберігати свою температуру. Окремої уваги заслуговує висока продуктивність кавомашини – до 300 чашок в день. Але навіть з такою витратою вона працює практично безшумно – не більше 70 дБ (А), що, згідно зі шкалою шуму, порівнянно з рівнем гучності розмови двох осіб або роботою комп'ютера.

Німецькі кавоварки WMF Espresso стали революційним рішенням для барів, оскільки вони поєднали в собі простоту у використанні, високу продуктивність і технології, які дозволяють дистанційно стежити за кількістю приготованих напоїв і планувати подальші закупівлі кави. Тепер бари легко можуть вранці радувати своїх відвідувачів бадьорить еспресо, а ввечері – розслаблюючим коктейлем.

В Україні довгий час існував міф, що бармен і бариста – це одне і теж, і якщо бармен готує чудові коктейлі, так чому ж він не може зварити чашку гарного еспресо? Нічого дивного в цьому немає, так як кавова культура в Україні почала активно розвиватися відносно недавно, всього 10-15 років тому. В той час, як мода на алкогольні коктейлі прийшла з заходу ще з далеких 90-х. Сьогодні можна побачити багато кав'ярень, де в меню немає жодної позиції алкогольного напою, і барів, які пропонують своїм клієнтам велику різноманітність різних коктейлів за винятком кавових напоїв. Організатори фестивалю BAROMETER, спільно з компанією Gemini, вирішили поєднати на кілька днів ці дві культури воєдино.