Горган пояснив, як новий порядок розподілу бюджету области запобігатиме корупції

У Київській облдержадміністрації (КОДА) зміниться порядок розподілу бюджетних коштів області з метою запобігання корупції та ефективного їх освоєння безпосередньо на місцях. Про це в ефірі телеканалу “24” заявив голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган і підкреслив, що саме така модель і є практичним прикладом децентралізації.

“Ми пояснили алгоритм, за яким логіка розподілу бюджетних коштів буде абсолютно прозорою і зовсім не залежатиме від позиції того чи іншого чиновника, і від мене в тому числі. Бюджет розвитку Київщини запропоновано розділити на 3 рівні частини: програми пропорційного фінансування, антикризові програми та програми розвитку”, — повідомив Олександр Горган.

За його словами, перша частина цих коштів має повертатися містам і селам пропорційно до їх внеску у формування бюджету області. “Ми проаналізували, скільки їм повертається. Це 3-5% — мізер. Місто Біла Церква, 250 тисяч населення, формує майже 9% обласного бюджету та практично не отримує фінансування назад. Так буде розподілено одну третину бюджету області”, — повідомив Горган.

Друга частина спрямовуватиметься на підтримку депресивних територій у частині подолання кризових явищ, а третя — на програми розвитку Київської області.

Крім того, “це буде перший в Україні місцевий бюджет, який пропонує системні рішення розвитку локальної економіки, а саме: будівництво технопарків, підвищення енергоефективності й програми підвищення професійної компетенції”.

“Безумовно, ця третя частина, частина програм розвитку, створюватиме передумови для розвитку промисловості, локальної економіки, збільшення робочих місць і зростання середнього рівня заробітної плати. Це саме те, що зараз потрібно Київській області”, — зазначив Горган.

“Ми переконалися в тому, що стара модель — це прогнозована корупція, яку неможливо подолати. Тому, щоб не намагатися виправити дефективну матрицю, ми запропонували новий системний підхід, у якому немає корупційних ризиків. Це і є фінансова децентралізація”, — резюмував губернатор Київщини.

Зазначимо, на початку вересня Олександр Горган оприлюднив результати масштабної перевірки інфраструктурних об'єктів області, яка виявила розкрадання бюджетних коштів на сотні мільйонів гривень, після чого губернатор анонсував необхідність зміни порядку розподілу бюджетних коштів. 21 вересня 2017 року очільник КОДА під час розширеної наради, у якій узяли участь близько 700 осіб, презентував новий порядок розподілу бюджету Київської області.