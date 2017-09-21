Губернатор Київщини презентував новий порядок розподілу бюджету області

Сьогодні, 21 вересня 2017 року, очільник Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган під час розширеної наради презентував новий порядок розподілу бюджету Київської області.

Як повідомляє прес-служба КОДА, у заході взяли участь понад 700 осіб. Серед присутніх — практично всі сільські, селищні й міські голови Київщини, голови районних рад та адміністрацій, мери міст обласного значення, керівництво й депутати Київської обласної ради.

"Логіка й принципи розподілу коштів обласного бюджету дають можливість переконатися в прозорості, збалансованості та ефективності такого підходу. Бюджет розвитку Київщини запропоновано розділити на три рівні частини: програми пропорційного фінансування, антикризові програми та програми розвитку. Перша частина цих коштів повинна повертатися містам і селам пропорційно до їх внеску у формування бюджету області, друга — спрямовуватиметься на підтримку депресивних територій у частині подолання кризових явищ, а третя — на програми розвитку Київської області", — повідомив Горган.

"Усі проекти мають відповідати основним державним пріоритетам, у тому числі збільшення народжуваності, зростання тривалості життя та скорочення смертності в Київській області", — наголосив Горган і додав, що це буде перший в Україні місцевий бюджет, який пропонує системні рішення розвитку локальної економіки, а саме — будівництво технопарків, підвищення енергоефективності і програми підвищення професійної компетенції.

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"Завдяки впровадженню нової моделі, міста й села отримають механізм оптимального розподілу бюджетних коштів, який не залежить від упередженої позиції чиновників. Запропонована модель передбачає передачу коштів на місця у вигляді прямих субвенцій на базі прозорих правил розподілу, що є безпрецедентним кроком фінансової децентралізації", — наголосив він.

Крім того, свої доповіді презентували керівник Офісу реформ у Київській області, колишній мер міста Славутича Володимир Удовиченко, голова Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад Микола Фурсенко, мер Білої Церкви Геннадій Дикий тощо.

Нагадаємо, на початку вересня Олександр Горган оприлюднив результати масштабної перевірки інфраструктурних об'єктів області, яка виявила розкрадання бюджетних коштів на сотні мільйонів гривень, після чого губернатор анонсував необхідність зміни порядку розподілу бюджетних коштів.