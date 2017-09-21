Київрада підтримала прохання Кличка створити Муніципальну охорону

Кличко закликав депутатів підтримати створення Муніципальної охорони. Київрада підтримала таке рішення.

"Ми маємо забезпечити належну охорону комунального майна територіальної громади Києва і створити для цього комунальне підприємство "Муніципальна охорона".

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час обговорення на засіданні Київради проекту рішення «Про утворення комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) «Муніципальна охорона».

"Майно територіальної громади міста Києва, яке перебуває в управлінні комунальних підприємств, бюджетних установ, організацій, закладів потребує захисту та постійної охорони, - наголосив Віталій Кличко. - З метою забезпечення ефективної охорони комунального майна територіальної громади міста пропонується створити комунальне підприємство, яке надаватиме, на конкурсних засадах, послуги охорони як суб’єктам комунальної власності, так і іншим суб’єктам господарювання на підставі отриманої у встановленому порядку ліцензії", - зазначив Кличко.

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Мер відзначив, що основна мета підприємства - забезпечення належної охорони комунального майна територіальної громади міста Києва. І підкреслив, що «Муніципальна охорона» не може залучатися до забезпечення публічного порядку та безпеки, а виконує виключно охоронні функції відповідно до одержаної ліцензії. А серед основних пріоритетів діяльності: забезпечення охорони на території навчальних закладів (школи, дитячі садки) та медичних установ.

Важливим аспектом, відзначив Віталій Кличко, є залучення до роботи в підприємстві учасників бойових дій на Сході України, що стане гарним методом адаптації та соціального захисту ветеранів АТО.

"Наголошую: це не муніципальна варта, не поліція. Йдеться про забезпечення захисту майна територіальної громади Києва, яке перебуває в управлінні комунальних підприємств, бюджетних установ, захисту об’єктів соціальної сфери", - наголосив Кличко.

Київський міський голова зауважив, що витрати на КП мінімальні для початку роботи (500 тис грн статутний фонд). Далі підприємство вийде на самоокупність, оскільки охорона здійснюватиметься за оплату згідно з контрактами, які укладатимуться на тендерній основі.

"Місто зараз платить в рік за охорону комунального майна майже 300 млн гривень! Це КП допоможе в рази зменшити витрати!" - підкреслив Віталій Кличко.

Мер Києва закликав депутатів підтримати відповідний проект рішення. Київрада підтримала таке рішення.