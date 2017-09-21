Київрада створила муніципальну охорону
Муніципальна охорона охоронятиме комунальне майно територіальної громади і надаватиме послуги охорони іншим суб'єктам господарювання.
Київська міська рада створила комунальне підприємство (КП) «Муніципальна охорона». Відповідне рішення підтримав 61 депутат.
Читайте такожУ Києві станцію метро "Петрівка" можуть перейменувати на "Почайну"Як повідомляє прес-служба Київради, комунальне підприємство «Муніципальна охорона» забезпечуватиме охорону комунального майна територіальної громади Києва і надаватиме послуги охорони іншим суб'єктам господарювання.
У Київраді уточнюють, що на сьогодні послуги з охорони об’єктів комунальної власності здійснюються суб'єктами господарювання державної та приватної власності, договори з якими укладаються на конкурсних засадах.
«Важливим аспектом є залучення до роботи в підприємстві учасників бойових дій на Сході України, що стане гарним методом адаптації та соціального захисту ветеранів АТО. Наголошую: це не муніципальна варта, не поліція…Місто зараз платить у рік за охорону комунального майна майже 300 млн грн. Це КП допоможе в рази зменшити витрати», – сказав мер Києва Віталій Кличко.
У Київраді зазначають, що фінансове забезпечення КП «Муніципальна охорона» становить 2,5 млн грн – це оборотні кошти на 3 місяці, щоб підприємство мало можливість розпочати роботу, далі підприємство самостійно нарощуватиме економічні показники.