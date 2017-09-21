У Києві пройде найбільший в Україні фестиваль ретроавтомобілів

Найбільший в Україні технічний фестиваль ретроавтомобілів OldCarLand пройде з 29 вересня по 1 жов тня в Києві на території Державного музею авіації Національного авіаційного університету.Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив прес-секретар фестивалю OldCarLand Володимир Мукан.

Читайте такожУ Києві розпочалася виставка ретро-автомобілів«Фестиваль починається 29 вересня і триватиме до 1 жовтня в Державному музеї авіації», - сказав він.

Мукан зазначив, що фестиваль пройде вже сьомий раз і зібрав рекордну кількість автомобілів.

«Серед сотні літаків ми розставимо понад 900 експонатів різної техніки. Будуть широко представлені зразки техніки: від велосипедів, моторолерів, мотоциклів, скутерів і до автомобілів, вантажівок, автобусів, серед яких зразки випуску початку століття», - додав він.

Присутній на прес-конференції керівник клубу технічної класики OldCarServiсe Павло Лозовенко повідомив, що на виставку планують привезти танки та іншу військову техніку.

«Цього разу нам вдалося долучити до нашого заходу Міністерство оборони. Вперше нам вдалося залучити найважчу техніку - це танки, легендарний Т-34. Міністерство надає нам кілька унікальних зразків, наприклад, кабріолет ГАЗ-14 «Чайка», на якому раніше виїжджали лише на паради», - сказав він.

Організатор фестивалю і власник «проекту Кофейбус» Вадим Навроцький повідомив, що на фестивалі будуть представлені спортивні автомобілі.

«На майданчику фестивалю будуть виставлені спортивні автомобілі «Автомобільної федерації України». Ще точно не знаємо скільки автомобілів буде представлено, може п'ять, шість», - сказав він.

За словами організаторів фестивалю, на фестивалі також можна буде побачити репліку одномісного автомобіля з електродвигуном 1909 року випуску, перший масовий німецький автомобіль Оpel P4 30-х років минулого століття, цивільні та військові автомобілі часів Другої світової війни.

Також організатори повідомили, що в ході фестивалю проводитимуться розважальні заходи - виступ української музичної групи "Табула Раса", зустріч з українським гонщиком Сергієм Маліком, який встановив світовий рекорд швидкості на мотоциклі "Дніпро", змагання на дитячих педальних автомобілях, виставка старовинної радіотехніки, велосипедів і мототехніки.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2017 року в Києві пройшов шостий фестиваль ретро автомобілів OldCarLand.