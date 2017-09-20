У Києві навесні 2018 року відкриють оновлений легкоатлетичний манеж - Кличко

Оновлений легкоатлетичний манеж Київської міської школи вищої спортивної майстерності планують відкрити у травні наступного року. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції столичних спортивних об’єктів.

Мер разом із главами районів подивилися, як триває реконструкція легкоатлетичного манежу.

«Манеж побудований у 1979 році. І був уже застарілий і морально, і фізично. У 90-х і на початку двохтисячних років тут було все що завгодно – тільки не було спорту. Сьогодні тут тренуються спортсмени, але належних умов тут немає. Зараз ми робимо реконструкцію за сучасними стандартами і це буде гарний і пристосований для занять спортом легкоатлетичний манеж», – зазначив Віталій Кличко.

Київський міський голова зауважив, що на манежі відбуваються тренування з легкої атлетики, фехтування, сучасного п’ятиборства, академічного веслування, боксу, греко-римської боротьби, велоспорту (шосе, маунтенбайк), біатлону тощо. Тут тренуються майже півтори сотні спортсменів, серед яких олімпійські чемпіони, чемпіони світу та Європи.

Також Віталій Кличко оглянув зелену зону поблизу озера Тельбін, і дав завдання очільнику району наступної весни облаштувати тут сучасний гарний парк – із освітленням, лендскейпінгом, щоби він не поступався парку «Наталка», який відкрили цього року на Оболоні.

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Також мер Києва відвідав стадіон університету імені Бориса Грінченка, де був здійснений капітальний ремонт спортивного майданчика університетського коледжу. Після реконструкції тут облаштували футбольне поле зі штучним покриттям, баскетбольний і волейбольний майданчики, бігові доріжки, тренажерний майданчик, ями для стрибків у довжину, зробили освітлення та встановили глядацькі трибуни.

«Ми оновлюємо спортивні об’єкти у Києві, щоб і діти, і молодь, і дорослі займалися спортом у сучасних комфортних умовах. Цього року ми збільшили фінансування фізичної культури і спорту на понад 100 мільйонів гривень. На спорт у бюджеті міста передбачено понад 400 мільйонів гривень. І наше завдання як столичної влади – більше уваги приділяти розвитку спорту, створювати належні умови і доступність спортивних комплексів і шкіл для усіх охочих. І ми це робимо», – зауважив Віталій Кличко.

Він зазначив, що у Києві працює 90 дитячо-юнацьких спортивних шкіл (із яких 60 – комунальної власності), де займається понад 34 тисяч дітей. Три школи працюють із дітьми з інвалідністю.

«Цього року ми відкрили оновлений Київський велотрек, який уже став улюбленим місцем для всіх велосипедистів. Наступного року плануємо зробити реконструкцію стадіону «Старт», який ми відстояли разом із громадськістю і зараз його повертаємо до комунальної власності. Ми і надалі вкладатимемо кошти у розвиток спорту. При такому спортивному мері Київ має бути спортивним містом», – підкреслив Віталій Кличко.