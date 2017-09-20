У Києві станцію метро "Петрівка" можуть перейменувати на "Почайну"
Комісія затвердила результати громадських слухань щодо перейменування метро "Петрівка" на "Почайну".
На засіданні комісії Київради підтримали перейменування станції метро "Петрівка" та Московського мосту. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила засновниця організації "Громадський рух Почайна" Аннабелла Моріна.
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"Комісія з найменувань затвердила результати громадських слухань щодо перейменування метро "Петрівка" на "Почайну", затвердила назву парку урочище "Наталка" й прийняла рішення про перейменування Московського мосту на Північний", - йдеться у її повідомленні.
За словами Моріної, тепер перейменування мосту виходить на громадські слухання.
Як повідомляв УНІАН, 1 червня Київрада перейменувала проспект Ватутіна на Шухевича.