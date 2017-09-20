У Києві станцію метро "Петрівка" можуть перейменувати на "Почайну"

На засіданні комісії Київради підтримали перейменування станції метро "Петрівка" та Московського мосту. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила засновниця організації "Громадський рух Почайна" Аннабелла Моріна.

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"Комісія з найменувань затвердила результати громадських слухань щодо перейменування метро "Петрівка" на "Почайну", затвердила назву парку урочище "Наталка" й прийняла рішення про перейменування Московського мосту на Північний", - йдеться у її повідомленні.

За словами Моріної, тепер перейменування мосту виходить на громадські слухання.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня Київрада перейменувала проспект Ватутіна на Шухевича.