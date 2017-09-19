У столичному парку "Перемога" відкриють арт-об’єкт "Голови моаї з острова Пасхи"

У столичному парку «Перемога» завтра, 20 вересня, відбудеться відкриття арт-об’єкта «Голови моаї з острова Пасхи». Про це повідомили в комунальному об’єднанні «Київзеленбуд».

Читайте такожУ Києві влаштували велике "перевдягання" Батьківщини-матері у 14 національних костюмів (відео)Новий арт-об᾽єкт – це три кам’яні скульптури моаї висотою до 3 м, навколо яких висадили кілька сотень квітів (іриси, лілійники, маргаритки, гвоздики, бегонії, лаванда тощо) і злакових (багаторічних) рослин.

Моаї виготовлені з металевої конструкції, заповненої декоративним камінням червоного та білого кольору, для цього використано близько 4 куб. м каміння. Автор арт-об’єкта – дизайнер Ірина Магомет.

Як зазначається, силами комунальників у рамках проекту комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району «7 чудес світу» раніше було відкрито арт-об’єкти: «Ейфелева вежа» в парку «Перемога», «Біг Бен» – біля станції метро «Лівобережна», «Млин» – біля станції метро «Чернігівська» та «Піраміди» – на Дарницькій площі.