Завтра у Києві на Набережно-Корчуватській закриють рух транспорту

Завтра у Києві через ремонт дорожнього покриття буде закрито рух транспорту на вул. Набережно-Корчуватській. Про це повідомляє прес-служба КК «Київавтодор».

Читайте такожУ Києві прорвало трубопровід - просіла дорога (відео)«19 вересня з 07:00 до 22:00 у зв’язку з влаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття на вул. Набережно-Корчуватській, на ділянці від будинку № 94 до пров. Набережного, буде закрито рух транспорту», - йдеться у повідомленні.

Водіїв просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.