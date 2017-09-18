Кличко закликав провести відкрите розслідування усіх обставин пожежі в дитячому таборі в Одесі

Розслідування усіх обставин пожежі у дитячому таборі в Одесі має бути відкритим, а всі винні – понести покарання. Про це заявив мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко в Одесі під час виступу на ХІІІ Українському муніципальному форумі, який щорічно проводить АМУ.

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"У ніч на суботу в Одесі сталася страшна трагедія. В пожежі в оздоровчому таборі загинуло троє дітей. В місті оголошено жалобу. Всі одесити і всі українці обурені і вимагають відповіді: як таке могло статися? Та вимагають об'єктивного розслідування і притягнення до відповідальності всіх винних в загибелі дітей, - наголосив Віталій Кличко. - І, безумовно, розслідування усіх обставин має бути відкритим, а всі винні – понести покарання. Щоб надалі було розуміння – всім без виключення за результати і наслідки своєї роботи доведеться відповідати! І щоб у нас не було більше таких трагедій".

Голова АМУ також попросив учасників фуруму вшанувати пам'ять загиблих дітей хвилиною мовчання.