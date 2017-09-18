Кличко виступив проти спроб перекласти фінансування пільг на комуналку з державного на місцеві бюджети ​

Місцеве самоврядування повинне вирішувати питання місцевого, а не державного значення. Тому абсолютно неприйнятним для нас є намагання перекласти у проекті Держбюджету на 2018 рік фінансування 7 млрд. грн. соціальних пільг в сфері ЖКГ на місцеві бюджети. Про це заявив мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко під час виступу в Одесі на Українському муніципальному форумі, який щорічно проводить АМУ.

"Останнім часом активно поширюється думка, що бюджетна децентралізація досягнута і всі проблеми вирішені. На місцях, мовляв, багато коштів. Лунають заклики максимально перекласти державні повноваження на органи місцевого самоврядування. Але ж суть децентралізації не в цьому! - наголосив Віталій Кличко. - Місцеве самоврядування повинне вирішувати питання місцевого, а не державного значення. Тому абсолютно неприйнятним для нас є намагання перекласти у проекті Держбюджету на 2018 рік фінансування 7 млрд. грн. соціальних пільг в сфері ЖКГ на місцеві бюджети".

Як завжди, відзначив Кличко, наприкінці бюджетного року відчувається гостра недостатність коштів освітньої і медичної субвенцій. Це не дає можливості забезпечити в повному обсязі фінансування видатків у галузях освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідних субвенцій таким чином, щоб органи місцевого самоврядування не відволікали власний ресур - той, який вони можуть витратити на оновлення і розвиток своєї інфраструктури.

Місцеві ради, підкреслив голова АМУ, вкотре звертають увагу уряду на недостатність асигнувань, несвоєчасне і в неповному обсязі надходження коштів субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій.

"На сьогодні, дефіцит коштів місцевих бюджетів на оплату субсидій становить 8 млрд. грн.! Ми сподіваємось, що держава до кінця року розрахується з нами в повному обсязі. Це життєво важливо! Бо ми на порозі нового опалювального сезону", - зазначив мер Києва.

Він зауважив, що органи місцевого самоврядування так і не отримали закладених в Держбюджеті на цей рік 5 млрд. грн. компенсації. "Фактично уклавши договори реструктуризації минулих боргів, які виникли не з нашої вини, комунальні підприємства не отримали живих коштів. Це ставить під загрозу проходження опалювального сезону", - наголосив Кличко.

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Також, додав він, над багатьма територіальними громадами нависає борг за отримані в попередні роки середньострокові позики. Він виник, як відомо, через некоректне планування Мінфіном видатків місцевих бюджетів на виконання делегованих повноважень. "Тобто виник не з нашої вини. І в цій ситуації ми періодично чуємо про ініціативи щодо погашення цього боргу з коштів відповідних місцевих бюджетів. Місцеві ради висловлюють стурбованість з цього приводу і пропонують уряду списати цю заборгованість", - зазначив Віталій Кличко.

Також голова АМУ відзначив, що зараз активними темпами триває формування в країні об’єднаних територіальних громад. Їх вже утворено понад 600. Водночас досі не реалізовано положення Концепції реформи щодо передачі об’єднаним територіальним громадам у розпорядження земель державної власності в адміністративних межах таких громад за межами населених пунктів.

"Ми вдячні Мінрегіону, який за дорученням прем'єр-міністра у стислі терміни, за підтримки Асоціації розробив законопроект, спрямований на вирішення цього питання, а керівництву уряду - за його оперативне схвалення. Тепер сподіваємося на співпрацю в парламенті щодо оперативного ухвалення документу найближчим часом", - наголосив Віталій Кличко.