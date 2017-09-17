У Києві сьогодні частково перекрили Хрещатик

У Києві на Хрещатику з 10:00 до 21:00 сьогодні, 17 вересня, відбудеться Всеукраїнське свято подяки, на вулиці буде частково заборонено рух транспорту. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

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Так, із 21:00 15 вересня до 6:00 18 вересня заборонять рух усіх видів транспортних засобів вулицею Хрещатик (від перетину вулиць Хрещатик і Богдана Хмельницького до перетину вулиць Хрещатик і Михайлівської).

Окрім того, з 00:00 17 вересня до 00:00 18 вересня обмежать рух двома крайніми правими смугами руху вулиці Хрещатик, на ділянці від Бессарабської площі до вулиці Богдана Хмельницького в напрямку руху до Європейської площі, для зупинки транспортних засобів з метою заїзду учасників заходу з обмеженими фізичними можливостями.

На час проведення культурно-просвітницького заходу змінять маршрути наземного пасажирського транспорту загального користування, які курсують зазначеними вулицями.