У Києві сьогодні ввечері перекриють рух транспорту на Хрещатику

У Києві сьогодні о 21.00 перекриють на вихідні дні рух транспорту вулицею Хрещатик, а в неділю проїзд транспорту буде обмежений на низці вулиць Подолу. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської держадміністрації.

Так, на час підготовки та проведення Всеукраїнського свята подяки із 21:00 15 вересня до 06:00 18 вересня заборонять рух транспорту на вул. Хрещатик, на відрізку від вул. Богдана Хмельницького до вул. Михайлівської.

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17 вересня з 8:00 до 13:30 у зв’язку з проведенням легкоатлетичного пробігу «Біжи як дівчина» обмежується рух транспорту за маршрутом: пл. Контрактова площа – вул. Петра Сагайдачного (розворот на перехресті вулиць Петра Сагайдачного та Ігорівської) – вул. Петра Сагайдачного – вул. Костянтинівська – пл. Контрактова.

У КП «Київпастранс» повідомили, що на час пробігу рух автобуса № 62 буде організовано від Ботанічного саду до Володимирського узвозу за постійним маршрутом, далі так: вул. Набережно-Хрещатицька – вул. Спаська – вул. Волоська – вул. Сковороди – вул. Межигірська – вул. Спаська – вул. Набережно-Хрещатицька – Боричів узвіз – Володимирський узвіз, далі за постійним маршрутом.

Раніше у Києві сталася пожежа на ринку "Колібріс".