У Києві відновили рух тролейбусів, які зупиняли після прориву труби на вулиці Кирилівській
15:23, 15 вересня 2017Київ
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Зараз тролейбуси вищезазначених маршрутів курсують із відхиленням від графіків.
Трлейбуси припиняли рух / Фото УНІАН
У Києві відновлено рух тролейбусів № 6, 18, 25, 28, 33, який було тимчасово заблоковано через прорив труби на вулиці Кирилівській. Як повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації, рух відновлено вулицею Кирилівською у напрямку ст. м. «Петрівка».
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Зараз тролейбуси вищезазначених маршрутів курсують із відхиленням від графіків руху. Роботи з відновлення тепломережі та проїжджої частини тривають.
Як повідомлялося, сьогодні з 5:00 було заблоковано рух тролейбусів вулицею Кирилівською, оскільки проводилися відновлювальні роботи проїжджої частини, пошкодженої поривом труби.
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