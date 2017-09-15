У Києві відновили рух тролейбусів, які зупиняли після прориву труби на вулиці Кирилівській

У Києві відновлено рух тролейбусів № 6, 18, 25, 28, 33, який було тимчасово заблоковано через прорив труби на вулиці Кирилівській. Як повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації, рух відновлено вулицею Кирилівською у напрямку ст. м. «Петрівка».

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Зараз тролейбуси вищезазначених маршрутів курсують із відхиленням від графіків руху. Роботи з відновлення тепломережі та проїжджої частини тривають.

Як повідомлялося, сьогодні з 5:00 було заблоковано рух тролейбусів вулицею Кирилівською, оскільки проводилися відновлювальні роботи проїжджої частини, пошкодженої поривом труби.